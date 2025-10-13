Трое граждан Грузии задержаны в Аджарии по обвинению в пособничестве ИГИЛ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Контртеррористического центра задержали в Аджарии троих граждан Грузии по обвинению в участии и пособничестве террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ), сообщает Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

Задержанным грозит до 17 лет лишения свободы.

По данным ведомства, задержанные организовали радикальную группу с целью террористической деятельности. "Согласно материалам расследования, члены этой группы планировали способствовать нелегальному въезду в Грузию влиятельных членов "Исламского государства" и с их помощью создать определенный плацдарм для транзита других членов террористической организации в другие страны", - сообщает СГБ.

У задержанных при обыске квартир в Батуми изъяты предметы с символикой террористической организации, оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, военное снаряжение и носители электронной информации, большая сумма денег в иностранной валюте.