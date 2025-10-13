Поиск

Глава МИД Египта призвал США направить солдат в Газу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты обратился с призывом к США перебросить военнослужащих в сектор Газа в рамках урегулирования ситуации в анклаве.

"Нам нужны американские солдаты на месте событий. Войска (...) очень важны", - сказал он в интервью CNN в преддверии саммита в Шарм-эш-Шейхе.

Министр добавил, что военные должны "участвовать в обучении, управлении и обеспечении контроля" над территорией анклава.

Саммит по Газе проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник, в нем участвуют 34 страны, 26 глав государств.

"Участие президента США Дональда Трампа в саммите – это самый важный элемент для гарантии выполнения соглашения о прекращении огня", - сказал глава египетского МИД.

По его словам, в ходе саммита подпишут "очень важный документ, чтобы обеспечить окончание этой войны".

Кроме того, Бадр Абдель Аты сообщил, что в ноябре в Египте планируется провести конференцию по сбору средств на восстановление Газы.

Египет США сектор Газа
