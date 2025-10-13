США намерены выделить $500 млн на защиту ЧМ-2026 и других мероприятий от БПЛА

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить $500 млн на защиту объектов предстоящего чемпионата мира по футболу и других крупных мероприятий от атак беспилотников, сообщает в понедельник Politico.

"По словам главы рабочей группы по ЧМ по футболу 2026 года Эндрю Джулиани, администрация Трампа намерена предоставить федеральным и местным властям $500 млн на разработку стратегии и на защиту мест проведения турнира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, а также торжеств в честь 250-летия США и Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, от БПЛА", - передает портал.

Politico отмечает, что выделение средств на защиту от БПЛА приведет к активизации в администрации США дискуссий на тему того, какие именно правоохранительные органы должны быть уполномочены перехватывать или сбивать дроны.

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 года пройдет в Вашингтоне 5 декабря.

Турнир пройдет в июне и июле 2026 года, впервые - в трех странах. В нем примет участие 48 сборных.

Большая часть матчей пройдет в 11 городах США, включая Бостон, Филадельфию и Лос-Анджелес, другие - в Канаде и в Мексике.

Финал кубка запланирован на 19 июля, он состоится на стадионе "Мэтлайф-стэдиум" в пригороде Нью-Йорка.