Поставки машин на новых источниках энергии в КНР достигли рекорда

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Китае в сентябре увеличились на 14,9% относительно того же месяца прошлого года - до 3,226 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) повысилась на 24,6% и достигла рекордных 1,604 млн единиц.

Китай в минувшем месяце экспортировал 652 тыс. машин, что на 21% выше показателя за сентябрь 2024 года. Зарубежные поставки NEV составили 222 тыс., увеличившись в 2 раза, при этом темпы роста в 100% и более были зафиксированы по итогам пятого месяца подряд.

Продажи всех машин в январе-сентябре увеличились на 12,9%, NEV - на 34,9%.

Китай
