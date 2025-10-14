Rocket Lab вывела на орбиту японский спутник наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron во вторник вывела на орбиту японский мини-спутник StriX для радиолокационной съемки поверхности Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Миссия успешно выполнена. Вывод спутника StriX 7 подтвержден", - говорится в сообщении.

В рамках миссии под названием Owl New World запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1А на полуострове Махия в Новой Зеландии в среду в 05:33 по местному времени (во вторник в 19:33 по Москве). Примерно через час спутник был выведен на заданную орбиту высотой 583 км.

Спутник StriX японской компании Synspective массой 100 кг, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), предназначен для съемки поверхности Земли с разрешением до 3 метров при полосе обзора 30 км и до 1 метра при полосе обзора 10 км

Это седьмой такой аппарат компании в ее орбитальной группировке, которая в перспективе будет состоять из 30 спутников.