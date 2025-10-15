Европейские рынки акций не показали единой динамики во вторник

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,37%, до 564,54 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,1%, испанский IBEX 35 - 0,29%. Германский DAX снизился на 0,62%, французский CAC 40 - на 0,18%, итальянский FTSE MIB - на 0,22%.

Негативное влияние на настроение инвесторов оказали сообщения о том, что власти КНР ввели санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co. Министерство торговли Китая также заявило, что может принять новые меры в ответ на ограничения, вводимые США в отношении морской отрасли страны.

Эти новости ослабили надежды, что эскалации в американо-китайских отношениях удастся избежать.

Федеральное статистическое управление Германии во вторник подтвердило оценку роста потребительских цен, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в сентябре на уровне 2,4% в годовом выражении. Подъем цен стал максимальным с февраля.

Безработица в Великобритании в июне-августе увеличилась до 4,8% - максимума со второго квартала 2021 года, согласно официальным данным. Средние темпы роста зарплат без учета бонусов в Великобритании в этот период составили 4,7%, став минимальными с марта-мая 2022 года. Повышение зарплат с учетом бонусов ускорилось до 5% с 4,8% в предыдущие три месяца.

Банку Англии следует ускорить снижение ставок во избежание жесткой посадки экономики, вероятность которой повышается, заявил член Комитета по денежно-кредитной политике британского ЦБ Алан Тейлор.

Из-за нежелания Банка Англии быстро снижать ставку и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, не провоцируя замедление экономики или рост безработицы, вряд ли удастся, полагает он. Наиболее вероятным Тейлор считает сценарий, при котором инфляция вернется к целевому уровню, однако экономика будет длительное время оставаться ослабленной. При этом он опасается, что слабость внутреннего спроса может спровоцировать более сильный экономический спад и рецессию, которую будет трудно сдерживать или обернуть вспять.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали бумаги Ericsson (+18%). Шведский производитель телекоммуникационного оборудования увеличил чистую прибыль в третьем квартале почти в три раза благодаря единовременному доходу и дал понять, что планирует увеличить выплаты акционерам.

Рыночная стоимость EasyJet подскочила на 8% на информации итальянских СМИ, что судоходная компания MSC заинтересована в приобретении бюджетного авиаперевозчика.

Самое большое падение среди компонентов сводного индекса показала испанская Viscofan SA (-13,2%), выпускающая искусственную оболочку для мясных продуктов.

Акции французского производителя автомобильных шин Michelin упали в цене на 8,9%. Накануне вечером компания понизила прогноз операционной прибыли на текущий год, отметив более резкое, чем ожидалось, снижение продаж в Северной Америке.

Стоимость бумаг ее конкурентов Continental и Pirelli опустилась на 4,3% и 1,2% соответственно.

Капитализация BP Plc уменьшилась на 1,2%. Британская нефтегазовая компания сообщила, что может зафиксировать расходы в связи с обесценением активов на сумму до $500 млн в третьем квартале.

Рыночная стоимость Stellantis сократилась на 4,8% вслед за ухудшением прогноза рейтинга компании агентством Moody's до "негативного".

Котировки германской Siemens AG упали на 3,2% после того, так аналитики Morgan Stanley ухудшили рекомендацию для компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Акции французского рекламного холдинга Publicis Groupe подешевели на 1,8%, хотя он улучшил прогноз на текущий год, а органический рост его выручки в третьем квартале оказался выше ожиданий рынка.

Цена бумаг LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton снизилась на 1,4%. Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс в январе-сентябре сократил выручку на 4%. В органическом выражении она уменьшилась на 2%. В третьем квартале органический рост выручки составил 1%, тогда как опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем не ожидали изменения.

Как сообщалось ранее Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала бренды Gucci, Chloe и Loewe, принадлежащие компаниям Kering, Richemont и LVMH соответственно, на 157 млн евро за действия, препятствующие свободной конкуренции. Расследование ЕК показало, что Gucci, Chloe и Loewe ограничивали право независимых продавцов устанавливать собственные розничные цены и определять размеры скидок, предоставляемых на поставляемые этими брендами товары.

Стоимость акций Kering снизилась на 1,6%, Compagnie Financiere Richemont - на 1,1%.

Заметно подешевели бумаги горнодобывающих компаний, в том числе Anglo American - на 2,8%, Antofagasta - на 2,4%, Glencore - на 1,1%.

На торгах в Германии существенные потери понесли компании оборонного сектора: Renk сократила капитализацию на 4,4%, Hensoldt - на 3,3%, Rheinmetall - на 2,2%.