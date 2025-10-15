Индексы S&P; 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос

Фото: Zuma\TASS

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq снизились, тогда как Dow Jones увеличился.

Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла укрепило инвесторов во мнении, что по итогам октябрьского заседания базовая процентная ставка будет снижена.

"Основываясь на имеющихся у нас данных, можно с уверенностью сказать, что перспективы занятости и инфляции, по всей видимости, не сильно изменились с момента нашей сентябрьской встречи, - сказал он в ходе мероприятия Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE). - Однако данные, доступные до шатдауна, показывают, что рост экономической активности может идти по несколько более устойчивой траектории, чем ожидалось".

Негативным фактором для рынка стало усиление напряженности в торговых отношениях США и Китая после того, как обе страны начали вводить новые портовые сборы, пишет Trading Economics. Кроме того, Китай ввел санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейской Hanwha Ocean.

Между тем крупные банки открыли очередной сезон отчетностей.

Wells Fargo & Co. в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 9,4%, чистый процентный доход - на 2%. Оба показателя превысили средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet. Цена акций банка подскочила более чем на 7%.

Котировки акций Citigroup Inc. выросли на 3,9%. Банк в минувшем квартале нарастил чистую прибыль на 15,9% при росте выручки на 9,3%, что превзошло оценки экспертов.

Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co. в июле-сентябре повысил чистую прибыль на 12%, выручку - на 9%, что также оказалось лучше ожиданий рынка. Однако резервы на покрытие безнадежных кредитов ($3,4 млрд) превзошли предположения аналитиков. В результате бумаги банка подешевели на 1,9%.

Goldman Sachs Group увеличил чистую прибыль в прошедшем квартале на 39%, выручку - на 20%. Несмотря на то, что финансовые показатели превысили прогнозы, цена акций банка опустилась на 2%.

Акции Tesla подешевели на 1,5%, Nvidia Corp. - на 4,4%, Intel Corp. - на 4,3%, Broadcom Inc. - на 3,5%, Amazon.com Inc. - на 1,7%, International Business Machines - на 0,4%, Boeing Co. - на 0,6%.

Бумаги Apple Inc. и Microsoft Corp. завершили сессию практически на уровне предыдущего дня.

Стоимость Johnson & Johnson также почти не изменилась. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья в июле-сентябре нарастил чистую прибыль практически вдвое (на 91%), улучшил прогноз выручки на весь 2025 год. Также J&J объявила о намерении выделить ортопедическое подразделение.

Цена бумаг Domino's Pizza поднялась на 3,9%. Выручка сети пиццерий за третий финквартал, который завершился 7 сентября, оказалась лучше консенсус-прогноза.

Котировки акций BlackRock увеличились на 3,4%. Скорректированная прибыль и выручка крупнейшей инвесткомпании в мире по объему активов под управлением в третьем квартале оказались лучше ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 202,88 пункта (на 0,44%) и достиг 46270,46 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 10,41 пункта (на 0,16%) - до 6644,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 172,91 пункта (на 0,76%) и завершил сессию на отметке 22521,7 пункта.