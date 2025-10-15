В НАТО не видят смысла сбивать над собой чужие военные самолеты, если те не несут угрозу

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Военным НАТО не нужно сбивать вторгающиеся в их воздушное пространство боевые самолеты, если те не представляют непосредственной угрозы, заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.

"Не нужно сбивать самолет, если он не представляет опасности", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом, Рютте допустил, что в определенных ситуациях сбивать самолеты потенциального противника все же следует.

"Если летательный аппарат представляет угрозу, то у наших военных есть полномочия для того, чтобы принять меры по устранению этой угрозы. Вы понимаете, о чем я говорю", - добавил он.