США обещают нарастить давление на РФ при отсутствии прогресса по Украине в ближайшее время

Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - США и их союзники по НАТО прибегнут к дальнейшим мерам против России, если не увидят успехов в украинском урегулировании в ближайшее время, заявил в среду шеф Пентагона Пит Хегсет.

"Если эта война не закончится, если мир не наступит в кратчайшие сроки, то Соединенные Штаты совместно с союзниками предпримут шаги, необходимые для того, чтобы увеличить издержки России", - сказал Хегсет.

"Если нам придется пойти на такие шаги, министерство войны США готово внести свой вклад - такой, на который способны только США", - продолжил министр.

Хегсет вновь подчеркнул, что и США, и европейские страны посылают России сигнал сесть за стол переговоров.

Ранее в среду на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Хегсет отметил значение "усилий европейских союзников по НАТО по закупке американского вооружения для того, чтобы в Европе снова воцарился мир".

"Мы знаем от президента Трампа о том, что мир достигается через силу. Мир наступает тогда, когда вы сильны", - заявлял он.