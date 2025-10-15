Поиск

Кремль прокомментировал слова Трампа о том, что Путин не хочет прекращать конфликт на Украине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пауза в украинском урегулировании затянулась не по вине России, а из-за позиции Киева, подстрекаемого Европой к продолжению боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииПутин заявил, что РФ ответит укреплением ПВО на возможные поставки Украине TomahawkЧитать подробнее

"Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблемы, и проблемы не по нашей вине. Проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны", - сказал Песков в среду журналистам, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что он разочарован Владимиром Путиным, который, по его словам, не хочет заканчивать боевые действия.

"Здесь мы, конечно же, признательны американской стороне, неоднократно на различных уровнях заявлявшей готовность дальше способствовать мирному урегулированию", - добавил представитель Кремля.

Комментируя реплику Трампа о том, что продолжение боевых действий грозит обвалом российской экономики, Песков отметил: "Она (экономика РФ - ИФ) обладает достаточным и изрядным запасом прочности, чтобы руководству страны и нам всем реализовывать те планы, которые мы перед собой ставим".

