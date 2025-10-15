Поиск

Израиль не планирует переговоры по второй фазе соглашения до возвращения всех погибших заложников

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Переговоры по реализации второй фазы мирного соглашения по сектору Газа еще не стартовали, и они не начнутся, пока Израиль не получит от движения ХАМАС все тела погибших заложников, сообщает в среду The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Нескольких высокопоставленных израильских чиновников заявили в среду The Jerusalem Post, что вопреки недавним сообщениям переговоры по второй стадии мирного плана Дональда Трампа не начались и не начнутся, пока не вернут всех заложников", - сообщает издание.

"Мы не пойдем на компромисс здесь и не пожалеем усилий, пока всех погибших до последнего не вернут назад", - также приводит издание слова представителя израильского правительства с пресс-конференции.

Газета напоминает, что в то время как первая фаза плана предусматривает возвращение всех заложников, вторая ставит целью демилитаризацию анклава и установление временной системы управления в секторе.

Однако конечный срок по возвращению останков миновал в понедельник. Тогда движение ХАМАС освободило 20 живых заложников и передало тела четверых погибших. Израильские власти освободили из тюрем около 2 тыс. палестинских заключенных. В ответ на нарушение ХАМАС дедлайна израильские власти сократили объем гумпомощи, поступающий в Газу.

Всего с понедельника ХАМАС передал тела семи заложников и еще одно, которое, по данным израильских военных, принадлежало неизвестному жителю Газы.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщала, что израильское правительство одобрило первый этап сделки с ХАМАС.

