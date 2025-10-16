Трамп пригрозил ХАМАС ликвидацией в случае нарушения соглашения по Газе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригрозил движению ХАМАС ликвидацией в случае нарушения мирного соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа.

"Если ХАМАС продолжит убийства в Газе, о чем мы не договаривались, нам ничего не остается, кроме как вмешаться и уничтожить его", - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

ХАМАС на данный момент освободило 20 живых заложников и передало тела нескольких погибших. В ответ власти Израиля выпустили из тюрем около 2 тыс. палестинских заключенных.