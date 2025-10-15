В ЕК изучают просьбы Турции и Южной Кореи о включении в оборонную программу ЕС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Просьбы Турции и Южной Кореи участвовать в европейской совместной программе оборонных инвестиций SAFE (Security Action for Europe) рассматриваются в Еврокомиссии (ЕК), но никакие решения пока не приняты, заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Мы получили запрос от Турции, и другой - от Южной Кореи. На данной стадии наши службы анализируют эти просьбы, прежде чем принять решение о последующих этапах", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос, связанный с возражениями Греции относительно участия Турции в SAFE.

"При этом я хочу изложить вам более широкий контекст: как мы неоднократно говорили здесь, мы очень серьезно воспринимаем обеспокоенности наших государств-членов. В наших регламентах предусмотрены предохранительные меры, чтобы никакая третья страна не могла поступать вопреки интересам Европейского союза или государств-членов. То есть, не проводя прямой связи именно с Турцией, это мой общий комментарий относительно того, что мы очень серьезно относимся к обеспокоенностям государств-членов", - продолжил Ренье.

Он также объяснил порядок рассмотрения подобных запросов. Если они будут признаны приемлемыми и одобрены Еврокомиссией, то соответствующая рекомендация ЕК будет направлена в Совет ЕС.

"Если совет это одобрит, тогда можно приступить к переговорам о включении Турции в нашу программу SAFE. Но мы еще не подошли к этому этапу", - сообщил представитель ЕК.