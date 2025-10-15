Премьер Грузии отменил встречу с главой МИД Финляндии из-за ее поддержки грузинской "радикальной оппозиции"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в среду отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

Тем самым грузинский премьер опровергнул сообщение МИД Финляндии, что переговоры были отменены самой Валтонен из-за ее плотного графика.

"После встречи госпожи Валтонен с местной радикальной оппозицией и выражения им своей поддержки, мы приняли решение отменить встречу, и это решение поставило ее в неловкое положение", - сказал Кобахидзе.

Ранее в Тбилиси во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили Валтонен сделала критические заявления в адрес грузинских властей, обвинив их в репрессиях против оппозиции и нарушении гражданских прав.