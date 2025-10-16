Поиск

Суд в Ереване продлил срок ареста главы ГК "Ташир" Карапетяна на месяц

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Антикоррупционный суд Армении оставил под арестом российского бизнесмена армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Суд продлил срок ареста Самвела Карапетяна на 30 дней - до 17 ноября", - сказал журналистам адвокат Арам Вардеванян по итогам двухдневного судебного заседания.

По его словам, ходатайство следователей удовлетворено частично, в частности, суд не счел обоснованным обвинение об отмывании денег.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призыве к захвату власти. Вечером 17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ".

"Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал тогда Карапетян.

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении.

"Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки", - заявил премьер Армении.

13 октября обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна. С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

