Поиск

В Омске зафиксировано почти девятикратное превышение ПДК оксида углерода

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Стационарные посты наблюдений в трех округах Омска выявили превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) четырех вредных веществ, сообщает региональное Минприроды в четверг.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", 15 октября (...) на стационарном посту в Центральном административном округе Омска (ул. Багратиона) зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 8,7 раза", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на стационарном посту в Кировском округе города по ул. 3-я Любинская выявлены превышения ПДК сероводорода в 1,25 раза, диоксида азота в 1,34 раза и оксида азота в 1,48 раза, а в Советском округе (на ул. Заозерная) зафиксированы превышения ПДК диоксида азота в 1,28 раза и оксида азота в 1,16 раза.

Омск является одним из городов-участников федерального проекта "Чистый воздух", направленного на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. В рамках проекта планируется кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Между тем жители Омска регулярно жалуются на выбросы вредных веществ.

Омск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Азербайджан к 2030 г. планирует сократить расходы на оборону до $4,7 млрд

Что случилось этой ночью: четверг, 16 октября

Dow Jones завершил торги в слабом минусе

Dow Jones завершил торги в слабом минусе

США ожидают, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

Трамп сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине

Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть

Многоквартирный дом горит в центре Луганска

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил, что при отказе ХАМАС разоружиться Израиль может возобновить боевые действия

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });