В Омске зафиксировано почти девятикратное превышение ПДК оксида углерода

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Стационарные посты наблюдений в трех округах Омска выявили превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) четырех вредных веществ, сообщает региональное Минприроды в четверг.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", 15 октября (...) на стационарном посту в Центральном административном округе Омска (ул. Багратиона) зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 8,7 раза", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на стационарном посту в Кировском округе города по ул. 3-я Любинская выявлены превышения ПДК сероводорода в 1,25 раза, диоксида азота в 1,34 раза и оксида азота в 1,48 раза, а в Советском округе (на ул. Заозерная) зафиксированы превышения ПДК диоксида азота в 1,28 раза и оксида азота в 1,16 раза.

Омск является одним из городов-участников федерального проекта "Чистый воздух", направленного на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. В рамках проекта планируется кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Между тем жители Омска регулярно жалуются на выбросы вредных веществ.