В США из-за шатдауна могут оставить без зарплаты сотрудников управления по ядерной безопасности

Это ведомство отвечает за обслуживание и проектирование ядерного арсенала страны

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - США уже на этой неделе будут вынуждены отправить в бессрочные отпуска сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), отвечающего за обслуживание и проектирование ядерного арсенала страны, заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

"Начиная с завтрашнего дня, максимум - с понедельника, мы уже не сможем платить этим сотрудникам", - сказал Райт в четверг в интервью Bloomberg.

По его словам, в бессрочный неоплачиваемый отпуск могут отправиться около 100 тыс. сотрудников, при этом они не получат компенсации.

Райт отметил, что "если вся ситуация с шатдауном затянется, они могут найти другую работу и прекратят работать над модернизацией ядерного оружия, над обеспечением суверенитета страны, а это то, с чем нельзя шутить".

NNSA - подразделение Минэнерго США, которое занимается производством и утилизацией ядерного оружия, поставкой ядерных реакторов для подводных лодок для военно-морского флота и реагированием на радиологические чрезвычайные ситуации.

Накануне Сенат США в восьмой раз отклонил законопроект республиканцев о продолжении финансирования администрации, ранее принятый Палатой представителей. "Против" проекта выступили 49 законодателей, 45 проголосовали "за", шесть сенаторов не приняли участие в голосовании.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун выразил мнение, что "демократы не успокоятся, пока семьи военнослужащих и государственных служащих не выстроятся в очередь в продовольственных магазинах или не посетят кредиторов в день выплаты жалованья".

1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал шатдаун "беспрецедентной возможностью" для сокращения штатов агентств и сообщил, что намерен обсудить с директором Управления административно-бюджетной политики Белого дома Расселом Воутом, "какое из многочисленных агентств демократов" следует сократить.

