Орбан сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом после того, как в четверг стало известно, что Трамп и президент РФ Владимир Путин планируют встречу в Будапеште.

"Я только что говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом", - написал Орбан в соцсети X.

"Подготовка саммита США-РФ идет вовсю. Венгрия - это остров мира!" - добавил премьер.

Ранее в четверг Трамп после разговора с Путиным заявил, что что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров в Будапеште.

В свою очередь помощник главы российского государства Юрий Ушаков отметил, что Путин Трамп в ходе телефонного разговора условились, что представители двух стран без промедления займутся подготовкой проведения саммита, например, в Будапеште.

Орбан в свою очередь ранее сказал, что "запланированная встреча американского и российского президентов - отличные новости для всех людей на планете, кто хочет мира".

