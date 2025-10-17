Глава МИД Венгрии поговорил по телефону с помощником президента РФ Ушаковым

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу заявил, что поговорил по телефону с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.

"Подготовка (возможного саммита президентов России и США - ИФ) в самом разгаре - только что поговорил с помощником президента Путина Юрием Ушаковым", - написал Сийярто в соцсети Х.

Накануне президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп после переговоров заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров в Будапеште.