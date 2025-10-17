Песков объяснил, зачем Москва предложила Вашингтону телефонный разговор

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Москва предложила Вашингтону организовать телефонный разговор на высшем уровне в связи с успехом президента США Дональда Трампа в процессе ближневосточного урегулирования, заявил пресс-секретарь президент РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется", - сказал он.

Так он ответил на вопрос о том, почему инициатива о телефонном разговоре с американской стороной была выдвинута российской "именно сейчас".

Президент Владимир Путин и его Дональд Трамп провели телефонные переговоры 17 октября. Помощник российского президента Юрий Ушаков затем отметил, что беседа прошла по инициативе российской стороны.

Трамп начал сообщение о прошедшем разговоре с темы успешного урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке, и добавил, что сам мечтал об этом тысячу лет, - написал он в Truth Social. - На самом деле я верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нашим переговорам о прекращении войны России и Украины".

"Наш президент начал разговор с поздравления Дональда Трампа с успехом в его работе по нормализации обстановки в секторе Газа, - рассказал Юрий Ушаков. - Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и большинстве стран мира".

"Естественно, была изложена принципиальная позиция РФ в пользу комплексного ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, которая гарантировала бы устойчивый мир всем народам региона", - добавил помощник президента.