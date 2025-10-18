Поиск

В Тегеране заявили, что одобряющая соглашение по ИЯП резолюция СБ ООН утратила силу

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи уведомил в субботу ООН, что срок действия резолюции СБ ООН 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) от 2015 года по иранской ядерной программе, подошел к концу.

"В письме, датированном 18 октября 2025 года, Аракчи подтвердил позицию Тегерана, согласно которой срок действия резолюция 2231 окончательно истек, и ее больше нет", - сообщает Tasnim со ссылкой на иранский МИД.

Агентство уточняет, что тем самым все ограничения на иранскую ядерную программу, предусмотренные резолюцией, более признаваться не будут.

В ведомстве напомнили, что "евротройка" в составе ФРГ, Франции и Британии ранее начала "кампанию политических манипуляций и искажения юридических норм" против Тегерана. В МИД напомнили, что, не имея на то политических и юридических оснований, 28 августа "евротройка" в нарушении процедур, предусмотренных СВПД, инициировала процесс возобновления антиииранских санкций. Согласно позиции Тегерана, речь идет о нарушении буквы и духа СВПД и резолюции 2231.

В МИД Ирана подчеркнули, что теперь, с 18 октября, все положения резолюции 2231 признаны недействительными, восстановить их нельзя, а такие попытки будут признаны незаконными.

Резолюция 2231, принятая в СБ ООН в июле 2015 года единогласно, одобряла СВПД по иранской ядерной программе. План, согласованный между Тегераном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Но позднее президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановил американские санкции.

Санкции ООН в отношении Ирана, приостановленные в рамках СВПД, вновь вступили в силу 29 сентября по истечении 30 дней с момента запуска так называемого "механизма быстрого реагирования" в рамках резолюции 2231 СБ ООН, инициированного европейскими странами.

