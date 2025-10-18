Поиск

Взрыв произошел на шедшем возле Йемена камерунском танкере

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в субботу на танкере под флагом Камеруна, который двигался через Аденский залив, сообщают западные СМИ со ссылкой на охранную фирму Ambrey.

В момент инцидента судно находилось в 110 км от города Ахвар на южном побережье Йемена. После взрыва экипаж подал сигнал бедствия.

Причина происшествия пока неясна. В Ambrey отметили, что, по-видимому, хуситы не имеют к нему отношения.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы в Йемене активизировали атаки в регионе, в частности, нападая на проходившие через местные воды суда.

