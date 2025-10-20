Поиск

Режим ЧС введен в двух районах Новосибирской области в ходе уборки урожая

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Режим ЧС из-за сложных погодных условий ввели несколько районов Новосибирской области, сообщил зампред правительства - министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Режим ЧС дополнительно ввели Черепановский район и Колыванский район, прорабатывается также Убинским и Венгеровским районом введение режима ЧС", - сказал он.

Как сообщалось, с начала октября в Новосибирске прошли обильные снегопады с установлением снежного покрова.

Шинделов отметил, что в целом по региону закончили уборку 33% организаций. "Валовой сбор зерновых составляет 2 млн 881 тыс. тонн", - сказал он, добавив, что зерновые остается убрать со 160 тыс. га.

Технические культуры убраны с 327 тыс. га, намолочено 568 тыс. тонн, нужно убрать урожай еще со 198 тыс. га.

По его словам, на элеваторах уже размещено 449 тыс. тонн пшеницы, аграрии начинают ее реализацию, зерно в основном III и IV класса.

Как сообщалось, в Новосибирской области рассчитывали намолотить 2,7-2,8 млн тонн зерновых и зернобобовых в 2025 году.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в регионе были засеяны на площади 1,21 млн га, технические и масличные - 525 тыс. га, кормовые - 231 тыс. га, картофель - 3,6 тыс. га, овощи - 439 га. Сев яровых в текущем году осложнялся переувлажнением почвы в четырех районах области, в одном из них - Татарском - вводился режим ЧС.

В целом, структура посевных площадей осталась примерно такой же, как в 2024 году, когда было собрано около 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Новосибирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Трамп на встрече с Зеленским убеждал его согласиться на уступки Москве

Трамп на встрече с Зеленским убеждал его согласиться на уступки Москве

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Трамп вновь заявил, что ракеты "Томагавк" нужны самим США

Трамп заявил, что США больше не будут предоставлять финансовую помощь Колумбии

Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Рафаху в Газе

Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Рафаху в Газе

Германия отозвала посла из Тбилиси

В Израиле призвали возобновить боевые действия в Газе из-за нападения на военных в Рафахе

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });