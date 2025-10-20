Режим ЧС введен в двух районах Новосибирской области в ходе уборки урожая

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Режим ЧС из-за сложных погодных условий ввели несколько районов Новосибирской области, сообщил зампред правительства - министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Режим ЧС дополнительно ввели Черепановский район и Колыванский район, прорабатывается также Убинским и Венгеровским районом введение режима ЧС", - сказал он.

Как сообщалось, с начала октября в Новосибирске прошли обильные снегопады с установлением снежного покрова.

Шинделов отметил, что в целом по региону закончили уборку 33% организаций. "Валовой сбор зерновых составляет 2 млн 881 тыс. тонн", - сказал он, добавив, что зерновые остается убрать со 160 тыс. га.

Технические культуры убраны с 327 тыс. га, намолочено 568 тыс. тонн, нужно убрать урожай еще со 198 тыс. га.

По его словам, на элеваторах уже размещено 449 тыс. тонн пшеницы, аграрии начинают ее реализацию, зерно в основном III и IV класса.

Как сообщалось, в Новосибирской области рассчитывали намолотить 2,7-2,8 млн тонн зерновых и зернобобовых в 2025 году.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в регионе были засеяны на площади 1,21 млн га, технические и масличные - 525 тыс. га, кормовые - 231 тыс. га, картофель - 3,6 тыс. га, овощи - 439 га. Сев яровых в текущем году осложнялся переувлажнением почвы в четырех районах области, в одном из них - Татарском - вводился режим ЧС.

В целом, структура посевных площадей осталась примерно такой же, как в 2024 году, когда было собрано около 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых.