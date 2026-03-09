Поиск

Трамп заявил, что еще не решил, стоит ли отправлять войска в Иран

Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не определился с тем, имеет ли смысл начать наземные военные действия в Иране.

"Мы не приняли решение на этот счет. Мы еще далеки от этого", - заявил он изданию New York Post.

Издание отмечает, что так Трамп прокомментировал появлявшиеся сообщения, будто в администрации США идут дискуссии об отправке американских военных за ядерными материалами, хранимых Ираном в районе Исфахана на объекте, который ранее неоднократно подвергался ударам.

Также Трамп заявил, что "не рад" избранию новым верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи - сына предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, убитого в результате израильского удара. Однако Трамп не стал раскрывать, что он намерен предпринимать дальше.

"Не собираюсь говорить вам", - отметил он.

Ранее Трамп говорил, что хочет лично влиять на процесс назначения нового иранского верховного лидера. Он подчеркнул, что не согласится на нового лидера, который будет продолжать продвигать политический курс Хаменеи.

Президент США добавлял, что считает кандидатуру сына Моджтабы недопустимой.

Военная операция США и Израиля в Иране

Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
