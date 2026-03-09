Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Поиск

Доказательства склонности диких шимпанзе к фруктам с этанолом, ограниченная эффективность низких доз лития при легком когнитивном расстройстве, а также переоткрытие в Новой Гвинее двух "вымерших" 6 тыс. лет назад кускусов

Подвид обыкновенного шимпанзе - черномордый шимпанзе - с фруктами в Национальном парке Конкуати-Дули, Республика Конго
Фото: Auscape/Contributor via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Спелые фрукты могут содержать небольшие количества спирта. Дикие шимпанзе, питающиеся в основном плодами, потребляют с ними примерно порцию алкоголя в день, и теперь ученые подтвердили это с помощью анализа мочи. В образцах мочи 19 шимпанзе из Национального парка Кибале в Уганде нашли этилглюкуронид – метаболит этанола. Его концентрация у 17 обезьян превышала 300 нанограмм на миллилитр, а у десяти из них – 500 нанограмм. У людей уровень этилглюкуронида в моче, превышающий 500 нанограмм на миллилитр, говорит о намеренном употреблении алкоголя. Ранее ученые подсчитали, что за сутки шимпанзе могут съесть с фруктами до 15 грамм спирта, причем они предпочитают плоды с большей концентрацией этанола. Теперь специалисты предоставили физиологические доказательства своих наблюдений.

- Aмериканские врачи провели исследование, в котором детей с миеломенингоцеле (порок развития позвоночника) не просто прооперировали в матке, но еще и нанесли на поврежденный спинной мозг мезенхимальные стволовые клетки. В дальнейшем необходимо оценить, насколько применение стволовых клеток снижает риск инвалидизации и долгосрочных последствий этого порока развития. При миеломенингоцеле происходит утечка спинномозговой жидкости и прогрессирующее повреждение спинного мозга плода из-за околоплодных вод и давления стенок матки. После рождения это повреждение приводит к многочисленным порокам развития и потере двигательной функции ниже уровня поражения спинного мозга. Хотя врачи успешно оперируют этот дефект еще внутриутробно, 58% детей в исследовании были не в состоянии самостоятельно передвигаться в возрасте 30 месяцев.

- Молодые особи косаток резидентного экотипа (Orcinus orca ater) остаются в родной группе на всю жизнь. Зоологи предположили, что это связано с необходимостью защищаться от живущих по соседству транзитных косаток (Orcinus orca rectipinnus) – охотников на морских млекопитающих. Поскольку все члены таких групп связаны родством по материнской линии, с генетической точки зрения им выгодно приходить друг другу на выручку при нападении хищников. Это позволяет эффективнее давать отпор транзитным косаткам, живущим меньшими группами. По результатам исследования, транзитные косатки при возможности убивают и поедают резидентных, например, если застанут молодую особь вдали от сородичей. Поскольку всех косаток традиционно относят к одному виду, такое поведение можно было бы назвать каннибализмом. Однако если учесть, что представители резидентного и транзитного экотипов значительно отличаются друг от друга и даже не скрещиваются, речь скорее идет о хищничестве.

- Литий, по-видимому, играет важную роль в развитии деменции. Пилотное исследование американских ученых показало, что соли лития тормозят развитие когнитивных нарушений, в частности ухудшение вербальной памяти. Спустя год ежедневного приема лекарства у пациентов заметно уменьшалось прогрессирование нарушений вербальной памяти. Известно, что у людей с болезнью Альцгеймера концентрация лития в префронтальной коре ниже, чем у здоровых. Хотя результаты исследования не позволяют полноценно убедиться в эффективности солей лития при легких когнитивных нарушениях, эта работа является аргументом в пользу дальнейшего изучения лития в рамках испытаний для оценки его потенциальных свойств для защиты нейронов мозга от повреждений и гибели.

- Американские ученые выяснили, что прием aгонистов ГПП-1 снижает риск развития расстройств, связанных с употреблением различных классов психоактивных веществ: алкоголя, каннабиса, кокаина, никотина, опиоидов, других веществ и всех этих веществ суммарно.

- Предполагалось, что кольцехвостый летучий и малый длиннопалый кускусы исчезли около 6000 лет назад. Тем не менее, исследования показали, что оба вида и сейчас населяют джунгли полуострова Чендравасих.

- Британские ученые провели пилотное исследование и выяснили, что введение антисмыслового олигонуклеотида зоревунерсена в спинномозговой канал значительно снижает число эпилептических припадков при синдроме Драве у детей.

- Когда студентам физических специальностей становится скучно, они вспоминают про турнир физиков: 17 задач, некоторые из которых до сих пор не имеют решения, полгодa на подготовку и несколько напряженных боев. В этом материале рассказывается, как проходит это мероприятие.

Дайджест N+1
