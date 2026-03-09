Поиск

ВВС США и Израиля вывели из строя более половины авиабаз Ирана
Поврежденный Ил-76 на авиабазе Шираз
Фото: Satellite image/Vantor/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Авиация США и Израиля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана с начала военной операции, следует из данных израильского оборонного исследовательского центра "Альма".

В их числе наиболее крупные авиабазы, которые размещаются в тегеранском аэропорту Мехрабад, в Тебризе, Ширазе, Конараке, Исфахане, Керманшахе и Захедане, что значительно снизило способность Ирана использовать свою тактическую авиацию.

В результате американо-израильских ударов на авиабазах были уничтожены истребители, транспортные самолеты, позиции ПВО, ангары, склады и повреждены взлетно-посадочные полосы.

Кроме того, помимо основных авиабаз ударам подверглись также девять иранских аэродромов, которые могут использоваться тактической авиацией.

США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. В ее ходе был убит аятолла Али Хаменеи.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
"Хезболла" заявила о верности новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи

Военные ОАЭ сообщили о перехвате более 25 ракет и дронов

СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

Премьер Венгрии созывает экстренное совещание кабмина из-за ситуации в энергетике

Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

В Тегеране заявили, что Иран не наносил удары по Турции, Азербайджану и Кипру

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана

В Пентагоне заявили, что США еще не начинали настоящую кампанию против Ирана

Взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж
