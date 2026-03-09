ВВС США и Израиля вывели из строя более половины авиабаз Ирана

Поврежденный Ил-76 на авиабазе Шираз Фото: Satellite image/Vantor/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Авиация США и Израиля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана с начала военной операции, следует из данных израильского оборонного исследовательского центра "Альма".

В их числе наиболее крупные авиабазы, которые размещаются в тегеранском аэропорту Мехрабад, в Тебризе, Ширазе, Конараке, Исфахане, Керманшахе и Захедане, что значительно снизило способность Ирана использовать свою тактическую авиацию.

В результате американо-израильских ударов на авиабазах были уничтожены истребители, транспортные самолеты, позиции ПВО, ангары, склады и повреждены взлетно-посадочные полосы.

Кроме того, помимо основных авиабаз ударам подверглись также девять иранских аэродромов, которые могут использоваться тактической авиацией.

США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. В ее ходе был убит аятолла Али Хаменеи.