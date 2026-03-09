Военные ОАЭ сообщили о перехвате более 25 ракет и дронов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минобороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО в понедельник засекли 15 баллистических ракет и 18 БПЛА, летевших в сторону Эмиратов, сообщает "Аль-Джазира".

В ведомстве отметили, что средства ПВО сбили 12 ракет, еще три упали в море; также удалось ликвидировать 17 БПЛА, еще один разбился на территории ОАЭ.

Одновременно с тем Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проинформировал об ударе по вертолетной базе "Аль-Адири" в Кувейте. В КСИР отметили, что им удалось уничтожить резервуары с топливом и газом, посадочные площадки для американских вертолетов, постройки для материально-технического и тылового обеспечения.

В свою очередь, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о новой широкомасштабной волне ударов по Ирану. В ЦАХАЛ уточнили, что цели ударов - объекты "инфраструктуры иранского террористического режима" в Тегеране, Исфахане и на юге Ирана.