"Хезболла" заявила о верности новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило в понедельник, что оно по-прежнему верно Ирану, новым верховным лидером которого стал Моджтаба Хаменеи, передает LBCI.

"Хезболла" подтвердила свою верность новому лидеру Ирана и выразила надежду на то, что Моджтаба Хаменеи добьется успеха, исполняя обязанности по руководству Исламской Республикой", - сообщает телеканал.

Движение поздравило Иран с быстрой организацией выборов нового верховного лидера и выразило уверенность, что Иран продолжит следовать по пути, проложенным лидером Исламской революции 1979 года аятоллой Рухоллой Хомейни.

Ранее Совет экспертов Ирана подтвердил, что новым верховным лидером Исламской Республики избран Моджтаба Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, убитого в результате израильского удара. Ему 56 лет, он священнослужитель среднего звена, тесно связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), долгое время рассматривался некоторыми представителями правящей элиты Ирана как потенциальный преемник отца.

Верховный лидер Ирана определяет общее направление развития страны, непосредственным управлением государственными делами он, как правило, не занимается. Верховному лидеру напрямую подчиняется КСИР.

