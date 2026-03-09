Поиск

Здание дома Русской культуры уничтожено в Ливане ударом израильской ракеты

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Россотрудничество сообщило об уничтожении здания Дома русской культуры в ливанском городе Набатия в результате военного удара со стороны Израиля, директор "Русского дома" жив.

"В результате военного удара Израиля по ливанскому городу Набатия уничтожено здание наших партнеров - Дома русской культуры. Его директор Асаад Дия жив и находится в безопасности. Официальное представительство Россотрудничества (Русский дом) находится в Бейруте. Коллеги с ними на связи и продолжают свою работу с учетом текущей обстановки", - говорится в сообщении Россотрудничества, опубликованном в его телеграм-канале в понедельник.

Согласно сообщению, в Доме русской культуры в Набатия не проводилось никакой военной активности. "Удар был ничем не спровоцирован. Расцениваем его разрушение как ничем неспровоцированную агрессию", - заявили в Россотрудничестве.

Ранее сообщалось, что израильские военные на минувшей неделе нанесли удары по 700 целям в Ливане, в том числе по 120 за минувший день. По оценкам израильской стороны, удалось ликвидировать более 300 членов "Хезболлы" и других вооруженных групп.

Ливан Набатия Россотрудничество Дом русской культуры Израиль
