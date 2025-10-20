Поиск

Германия собралась закупить у США еще 15 истребителей F-35

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Германия намерена приобрести у США еще 15 истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает в понедельник журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

"Закупка самолетов типа F-35A указана в списке проектов военного ведомства в конфиденциальных документах для бюджетного комитета Бундестага", - сообщает издание.

Der Spiegel отмечает, что бюджет на эту закупку составит около 2,5 млрд евро.

Издание напоминает, что ранее Бундесвер заказал 35 истребителей-бомбардировщиков, первые из которых должны поступить в ВВС в 2027 году. Согласно плану, F-35 заменят устаревшие самолёты Tornado.

Закупка истребителей необходима Германии в том числе для того, чтобы соответствовать новым оборонным требованиям НАТО. На июньском саммите НАТО в Гааге страны альянса приняли обязательства увеличить расходы на оборону с нынешних 2% до 5% ВВП к 2035 году.

F-35 – американский малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик "пятого поколения", может снаряжаться ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", управляемыми бомбами и обычными кассетными бомбами. Применялся США в ходе боевых действий на Ближнем Востоке (Ирак, Сирия, Афганистан) и Израилем.

