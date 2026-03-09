Поиск

В Тегеране заявили, что Иран не наносил удары по Турции, Азербайджану и Кипру

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные не организовывали атак против Турции, Азербайджана и Кипра, сообщает в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Багаи, комментируя информацию о применении иранских вооружений в отношении Турции, Кипра, Азербайджана на прошлой неделе, заявил, что с иранской территории против этих стран наступательных действий не велось", - информирует телеканал.

В ходе пресс-конференции Багаи предположил, что некоторые из подобных нападений могут быть инсценированы, о чем, по его словам, иранские власти уже предупреждали. Дипломат заверил, что иранские власти желают дружественных отношений с соседними государствами. Однако Тегеран, отметил представитель МИД, имеет право на ответные меры, если территории близлежащих государств используют для ударов по Ирану.

Багаи добавил, что США сорвали мирные переговоры и вместе с Израилем нарушают международное право.

Также он сказал, что действительная цель США - захватить нефтяные месторождения в Иране. "Их замыслы ясны, намерения совершенно очевидны: они хотят разделить нашу страну, чтобы незаконным образом завладеть нашими нефтяными богатствами", - подчеркнул Багаи.

