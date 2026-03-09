В Пентагоне заявили, что США еще не начинали настоящую кампанию против Ирана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты пока еще не приступали к серьезным действиям по реализации задач военной кампании против Ирана, заявил в интервью телеканалу CBS News глава Пентагона Пит Хегсет.

"Это только начало. Мы еще даже толком не начали эту кампанию, которая еще более наглядно продемонстрирует, как мы будем выполнять эти задачи", - сказал он, добавив, что сейчас все идет по плану.

По его словам, американские возможности намного превосходят возможности Ирана. В нынешних условиях вооруженные силы США способны наносить мощные удары по военным целям с использованием традиционных боеприпасов, 500-фунтовых, 1000-фунтовых и 2000-фунтовых авиабомб, указал глава Пентагона.

Отвечая на вопрос, намерены ли США извлечь высокообогащенный уран из погребенного в ходе военной операции в июне прошлого года иранского арсенала, глава Пентагона сказал, что "есть много разных способов сделать это". При этом он отказался сообщить, какие конкретно для этого рассматриваются варианты.

"Мы позаботимся о том, чтобы их ядерные амбиции никогда не осуществились. Мы готовы зайти так далеко, как это необходимо для достижения успеха", - заявил Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил газете Times of Israel, что решение о том, когда прекратить войну с Ираном, будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.