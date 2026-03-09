Поиск

Взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел утром в понедельник рядом со зданием синагоги в бельгийском городе Льеж, обошлось без жертв, передает телеканал RTBF.

Около 4:00 (6:00 по Москве) утра местных жителей разбудил взрыв устройства, заложенного рядом с синагогой. Было выбито окно синагоги, разбиты стекла в близлежащих домах, пострадавших нет.

Мэр Льежа Вилли Демейер осудил произошедшее как "крайне жестокий акт антисемитизма, который противоречит традиции уважения к другим в Льеже".

"Не может быть и речи о переносе внешних конфликтов в наш город", - приводит телеканал слова мэра.

На время расследования полиция перекрыла улицу. В Льеж направлена служба по обезвреживанию взрывных устройств для проведения экспертизы.

Бельгия Льеж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"

Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца

 Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца

Бахрейнская Bapco объявила форс-мажор по операциям после атаки на ее НПЗ

Военные США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Трамп заявил, что решение о прекращении операции против Ирана будет принят совместно с Израилем

 Трамп заявил, что решение о прекращении операции против Ирана будет принят совместно с Израилем

Госдепартамент США приказал дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию

Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана

Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

 Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 537 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8599 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });