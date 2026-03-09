Взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел утром в понедельник рядом со зданием синагоги в бельгийском городе Льеж, обошлось без жертв, передает телеканал RTBF.

Около 4:00 (6:00 по Москве) утра местных жителей разбудил взрыв устройства, заложенного рядом с синагогой. Было выбито окно синагоги, разбиты стекла в близлежащих домах, пострадавших нет.

Мэр Льежа Вилли Демейер осудил произошедшее как "крайне жестокий акт антисемитизма, который противоречит традиции уважения к другим в Льеже".

"Не может быть и речи о переносе внешних конфликтов в наш город", - приводит телеканал слова мэра.

На время расследования полиция перекрыла улицу. В Льеж направлена служба по обезвреживанию взрывных устройств для проведения экспертизы.