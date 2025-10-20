Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Законопроекты об утверждении указов президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" внесены в Верховную раду Владимиром Зеленским, сообщают в понедельник украинские СМИ со ссылкой на парламентский сайт.

Cрок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации на Украине предлагается продлить с 5 ноября 2025 года сроком на 90 суток.

Указы вступают в силу одновременно с законом об их утверждении.