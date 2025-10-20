Thyssenkrupp ведет переговоры о продаже сталелитейного бизнеса с индийской Jindal Steel

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа Thyssenkrupp ведет активные переговоры с индийской Jindal Steel International, проявившей интерес к ее сталелитейному бизнесу – Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE).

В прошлом месяце Jindal Steel сделала предварительное предложение о покупке TKSE, являющейся вторым по величине сталепроизводителем в Европе. Финансовые условия предложения раскрыты не были. Вслед за этим Thyssenkrupp объявила, что выкупит 20% TKSE у EP Group чешского миллиардера Даниэля Кржетинского и сфокусируется на переговорах с Jindal Steel.

"Переговоры идут, и очень активно, - сообщил агентству Reuters в понедельник главный исполнительный директор Thyssenkrupp Мигель Лопеc. - В ближайшие месяцы мы увидим, к какому результату мы придем".

Он отметил, что Thyssenkrupp внимательно оценивает предложение индийской компании, предусматривающее инвестиции в предприятие по производству "зеленой" стали.

Ранее Jindal Steel заявила, что ее предложение позволит сохранить производство стали в Германии, в том числе завершить строительство предприятия Thyssenkrupp по выпуску "зеленой" стали в Дуйсбурге. Кроме того, индийская компания пообещала инвестиции на сумму свыше 2 млрд евро.

Thyssenkrupp давно искала возможность продать сталелитейный бизнес. В апреле она объявила о намерении сократить рабочие места и урезать производственные мощности в этом подразделении в ответ на сложные рыночные условия.

Акции Thyssenkrupp теряют в цене 18% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла в 2,5 раза.