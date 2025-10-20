Шведская Sodra продаст владельцу IKEA свои лесные угодья в странах Балтии за 720 млн евро

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Шведская ассоциация лесовладельцев Sodra достигла соглашения о продаже своих лесных владений в странах Балтии компании Ingka Investments, инвестиционному подразделению Ingka Group (владелец и оператор большинства магазинов IKEA по всему миру), сообщается на сайте ассоциации.

Сделка, общая стоимость которой составит 720 млн евро, предусматривает продажу всех лесных угодий Sodra в Латвии и Эстонии.

"Перед завершением сделки необходимо провести проверку на предмет соответствия требованиям конкуренции в обеих странах, а также получить одобрение в Латвии в отношении прямых иностранных инвестиций. (...) Как только этот процесс будет завершен, присутствие Sodra в странах Балтии будет состоять из двух компаний по импорту древесины – одной в Латвии и одной в Эстонии", - говорится в сообщении.

"После приобретения мы продолжим масштабную лесохозяйственную работу, которую Sodra начала в этих лесах. Наша цель – рациональное использование лесов в долгосрочной перспективе, (...) а также предоставление этого возобновляемого ресурса для производства мебели и других целей", - сказал управляющий директор Ingka Investments Петер ван дер Пул, слова которого приведены в сообщении.

На сайте Ingka Investments сообщается, что компания договорилось о приобретении примерно 153 тыс. гектаров земли в Латвии и Эстонии, из которых 89% занимают леса.

"Наша цель – увеличить долю древесины, перерабатываемой на региональном уровне, для укрепления цепочки создания добавленной стоимости в лесном хозяйстве стран Балтии", - сказал региональный менеджер Ingka Investments в Латвии Никс Шаува, чьи слова приведены в пресс-релизе.

Сообщается, что в настоящее время Ingka Investments владеет около 331,5 тыс. га земли, на которых она управляет существующими лесами и выращивает новые, в частности, 110 тыс. га в Латвии, 31 тыс. га в Эстонии, 27 тыс. га в Литве.

В 2025 финансовом году оборот Ingka Investments в Латвии составил 11,9 млн евро, в Эстонии - 8,5 млн евро.

Как сообщалось, Sodra Group в январе 2025 года заявила о планах продать принадлежащие ей в странах Балтии лесные угодья и связанную с ними деятельность.