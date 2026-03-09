Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - На видимой стороне Солнца появилась новая группа пятен, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в понедельник.

"Единственным изменением за время праздников стало появление новой (уже четвертой) заметной группы пятен на видимой стороне Солнца - номер 4378", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что "группа обнаруживается по ярким петлям на левом краю Солнца выше экватора".

По данным ученых, четыре группы пятен за 7 и 8 марта произвели четыре слабые вспышки.

Фото: лаборатория солнечной астрономии

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый сообщал, что бурная активность Солнца, наблюдающаяся в последние годы, в ближайшие десятилетия будет только нарастать.