Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - На видимой стороне Солнца появилась новая группа пятен, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в понедельник.
"Единственным изменением за время праздников стало появление новой (уже четвертой) заметной группы пятен на видимой стороне Солнца - номер 4378", - говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что "группа обнаруживается по ярким петлям на левом краю Солнца выше экватора".
По данным ученых, четыре группы пятен за 7 и 8 марта произвели четыре слабые вспышки.
Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый сообщал, что бурная активность Солнца, наблюдающаяся в последние годы, в ближайшие десятилетия будет только нарастать.