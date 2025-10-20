Поиск

Профсоюз сотрудников подал иск к ЕЦБ, обвинив его в запугивании и цензуре

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Профсоюз Ipso, представляющий персонал Европейского центрального банка (ЕЦБ), подал иск к нему, обвинив в "цензуре" и "запугивании" сотрудников, пишет газета Financial Times.

Иск был подан 13 октября в Европейский суд общей юрисдикции. Ipso требует признать недействительными несколько писем, направленных ранее в этом году руководителем кадровой службы ЕЦБ Мириам Муфаккир представителям профсоюза. Как утверждается в иске, эти письма были предназначены для подавления критики руководства и ограничения свободы выражения мнений.

Судебный иск является лишь одним из эпизодов противостояния между ЕЦБ и представителями сотрудников, отмечает FT. Центробанк пытается изменить систему управления рабочим советом, что вызывает резкое несогласие Ipso, говорится в статье.

В мае этого года представитель Ipso Карлос Боулс рассказал в интервью немецкому изданию Borsen-Zeitung о результатах опроса на тему внутренней культуры и системы управления, проведенного среди сотрудников ЕЦБ. Более двух третей из 1,4 тыс. опрошенных признались, что "неохотно сообщают о проблемах или ошибках" руководству. Боулс отметил, что это может создавать сложности для экономистов ЕЦБ, результаты исследований которых расходятся с позициями более высокопоставленных руководителей Центробанка.

"Существует давление, заставляющее корректировать результаты исследований и не поднимать проблемные вопросы", - сказал тогда Боулс.

Муфаккир выразила недовольство этим интервью, посчитав, что Боулс таким образом подрывает доверие общественности к ЕЦБ, и призвала его воздержаться от подобных высказываний в будущем. Она заявила, что направленные ею профсоюзу письма не были официальным предостережением, а представляли собой лишь "разъяснения". Однако в Ipso они были восприняты как попытка "запугать его представителей" и запретить им "публично высказываться о рабочих проблемах", отметили в профсоюзе.

ЕЦБ заявил в ответ на запрос FT, что не дает комментариев по находящимся в рассмотрении судебным делам. Регулятор "привержен свободе самовыражения и верховенству закона" и приветствует "внутреннюю культуру открытости", говорится в заявлении европейского Центробанка.

Кроме того, ЕЦБ добавил, что предоставляет сотрудникам "несколько каналов, включая анонимный канал информирования", чтобы обеспечить "оперативное расследование случаев неприемлемого поведения".

Регулятор также отверг предположение, что внутреннее давление на сотрудников может влиять на качество его исследований.

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Лувр будет закрыт до вторника

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Трамп на встрече с Зеленским убеждал его согласиться на уступки Москве

