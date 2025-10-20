Производство вина в Германии может вырасти на 5% в 2025 году

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Производство вина и виноградного сусла в Германии по итогам 2025 года может составить около 8,2 млн гектолитров, исходя из данных по сбору урожая винограда на 20 сентября, сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis).

Это на 5% превысит показатель за 2024 год (7,8 млн гектолитров).

Выпуск вина в стране в прошлом году оказался низким из-за неблагоприятных погодных условий, включая поздние заморозки и обильные дожди. Он был на 12% ниже среднего объема за период с 2018 года по 2023 год (8,9 млн гектолитров).

Погодные условия в этом году в целом способствовали хорошему урожаю винограда. Тем не менее, он будет на 3% ниже среднего значения в 8,5 млн гектолитров за последние шесть лет (2019-2024 гг.).

Урожай рислинга, самого популярного сорта винограда в ФРГ, увеличится на 3% - до 1,9 млн гектолитров, говорится в сообщении Destatis.

Производство красного вина, как ожидается, в 2025 году составит около 2,6 млн гектолитров, белого - 5,7 млн гектолитров.

Более половины ожидаемого производства придется на крупнейшие винодельческие регионы Рейнгессен (2,2 млн гектолитров) и Пфальц (2 млн гектолитров).