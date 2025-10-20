Поиск

Производство вина в Германии может вырасти на 5% в 2025 году

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Производство вина и виноградного сусла в Германии по итогам 2025 года может составить около 8,2 млн гектолитров, исходя из данных по сбору урожая винограда на 20 сентября, сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis).

Это на 5% превысит показатель за 2024 год (7,8 млн гектолитров).

Выпуск вина в стране в прошлом году оказался низким из-за неблагоприятных погодных условий, включая поздние заморозки и обильные дожди. Он был на 12% ниже среднего объема за период с 2018 года по 2023 год (8,9 млн гектолитров).

Погодные условия в этом году в целом способствовали хорошему урожаю винограда. Тем не менее, он будет на 3% ниже среднего значения в 8,5 млн гектолитров за последние шесть лет (2019-2024 гг.).

Урожай рислинга, самого популярного сорта винограда в ФРГ, увеличится на 3% - до 1,9 млн гектолитров, говорится в сообщении Destatis.

Производство красного вина, как ожидается, в 2025 году составит около 2,6 млн гектолитров, белого - 5,7 млн гектолитров.

Более половины ожидаемого производства придется на крупнейшие винодельческие регионы Рейнгессен (2,2 млн гектолитров) и Пфальц (2 млн гектолитров).

Германия ФРГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией

Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

В ЕС обсуждают вопрос расширения полномочий по обыску связанных с РФ танкеров

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });