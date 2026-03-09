Поиск

Военные США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по судну, которое, по версии разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"Оперативная группа Southern Spear ("Южное копье") нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана (...) В ходе операции были убиты шесть мужчин-наркотеррористов. Никто из американских военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении SOUTHCOM.

С сентября прошлого года США нанесли 45 ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. В результате ударов суммарно были убиты 157 человек.

США Карибское море SOUTHCOM Тихий океан
