Австралия закупит у США подводные беспилотники и получит партию вертолетов Apache

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Австралия закупит у США беспилотные подводные аппараты компании Anduril на $1,2 млрд, сообщили в Белом доме по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и премьера Австралии Энтони Албаниза.

"Австралия согласилась закупить беспилотные подводные аппараты компании Anduril на $1,2 млрд", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно Белому дому, Канберра в скором времени получит первую партию вертолетов Apache в рамках соглашения на $2,6 млрд.

Отмечается, что власти Австралии также осуществят значительные инвестиции в развитие возможностей своей системы ПВО. В частности, для выполнения этой задачи они выделят $2 млрд для покупки продукции у американских компаний.