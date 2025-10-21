Европейские рынки акций завершили торги уверенным ростом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки завершили торги в понедельник уверенным ростом.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,03%, до 572,1 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,52%, германский DAX - 1,8%, французский CAC 40 - 0,39%, итальянский FTSE MIB - 1,52%, испанский IBEX 35 - 1,46%.

Поддержку рынку в понедельник оказало ослабление опасений относительно качества кредитных портфелей банков, а также сигналы спада напряженности в отношениях США и Китая. Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал несправедливыми условия торговли его страны с Китаем, однако подтвердил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Котировки акций испанских и итальянских банков заметно выросли по итогам торгов, в том числе, Banco de Sabadell - на 4,7%, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - на 3,8%, CaixaBank - на 2,6%, Banco Santander - на 1,8%, Banco BPM - на 2,5%, UniCredit - на 2,8%. Бумаги британских HSBC, Barclays, Lloyds и NatWest подорожали на 0,6%, 1,1%, 0,7% и 0,6% соответственно.

Между тем, цена акций французского BNP Paribas упала на 7,7% из-за решения американского суда, постановившего, что банк содействовал геноциду в Судане через предоставление банковских услуг в нарушение американских санкций. Торги бумагами BNP Paribas приостанавливались из-за высокой волатильности.

Бумаги оборонных компаний Европы подорожали на фоне нового усиления напряженности на Ближнем Востоке. Капитализация Rheinmetall выросла на 5,9%, Renk Group - на 6,8%, Hensoldt - 7,9%, причем акции этих трех компаний стали лидерами роста среди компонентов Stoxx Europe 600.

Рыночная стоимость французской Kering SA, владеющей Gucci и другими модными брендами, поднялась на 4,8% на информации, что она продает подразделение товаров для красоты за 4 млрд евро компании L'Oreal. Акции L'Oreal подорожали на 1,2%.

Цена бумаг Thyssenkrupp упала на 19,4% после дебюта ее оборонного бизнеса на бирже. Главный исполнительный директор германской промышленной группы Мигель Лопеc сообщил также, что она ведет активные переговоры с индийской Jindal Steel International, проявившей интерес к приобретению ее сталелитейного бизнеса.

Лидером снижения в сводном индексе в понедельник стали акции британского оператора сети магазинов-дискаунтеров B&M European Value Retail, подешевевшие на 22,8%. Компания сообщила об ухудшении годового прогноза после обнаружения бухгалтерской ошибки, а также об отставке главного финансового директора.