Министр США заявил, что Штаты не участвовали в ударах по объектам энергетики Ирана

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - ВС США не принимали участие в израильских ударах по объектам энергетики в районе Тегерана, заявил в воскресенье американский министр энергетики Крис Райт.

"Это были израильские удары", - сказал он в эфире CNN. По словам Райта, США на данный момент не планируют удары по иранской энергетической инфраструктуре.

Кроме того, министр предположил, что перебои с поставками нефти, вызванные конфликтом США и Израиля с Ираном "в худшем случае продлятся несколько недель, а не несколько месяцев".

Ранее иранская сторона заявляла, что США и Израиль в ночь на воскресенье нанесли удары по четырем нефтехранилищам и еще одному объекту энергетической инфраструктуры в Тегеране и его окрестностях.

В воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что проведенные США и Израилем удары по нефтехранилищам в районе Тегерана - опасная новая фаза конфликта.

