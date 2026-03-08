Израиль заявил, что нанес удары по штаб-квартире ВВС КСИР

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по штаб-квартире ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другим военным объектам в Иране, заявили израильские военные.

"Сейчас ЦАХАЛ может сообщить, что (...) штаб-квартира ВВС КСИР стала одной из целей в ходе широкомасштабных ударов по десяткам террористических объектов иранского режима", - говорится в сообщении в телеграм-канале армии.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат наносить удары по иранским военным объектам, чтобы "ликвидировать возможности иранского террористического режима".