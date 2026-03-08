Беспилотник ВМС США провел разведку вблизи иранской АЭС "Бушер"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США в воскресенье провел длительный полет над Персидским заливом вблизи иранской АЭС "Бушер" и нефтяного терминала на острове Харк, сообщает портал Itamilradar.

Беспилотник был запущен c авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и после пролета над Саудовской Аравией направился в Персидский заливе, где начал курсировать очень близко к побережью Ирана.

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, в американской администрации обсуждается возможность захвата иранского острова Харк - стратегически важного терминала, через который проходит около 90% экспорта иранской сырой нефти.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и скорости до 610 км/ч.