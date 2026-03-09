Трамп заявил, что решение о прекращении операции против Ирана будет принят совместно с Израилем

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил газете Times of Israel, что решение о том, когда прекратить войну с Ираном, будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я думаю, это совместно... Мы тут поговорили. Я приму решение в нужное время, но все будет учтено", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Американский президент подчеркнул, что, хотя мнение Нетаньяху будет учтено, последнее слово останется за ним.

По словам Трампа, Иран хотел уничтожить Израиль.

"Иран собирался уничтожить Израиль и все, что с ним связано... Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль", - заявил американский лидер.