В МИД Ирана назвали бомбардировки нефтехранилищ страны новой опасной фазой конфликта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Проведенные США и Израилем удары по нефтехранилищам в районе Тегерана - опасная новая фаза конфликта, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Такие удары - это одновременно военные преступления, преступления против человечности и геноцид", - написал он в соцсетях.

Багаи назвал обстрелы "опасной новой фазой" боевых действий.

"Нанося удары по хранилищам топлива, агрессоры спровоцировали распространение по воздуху токсичных субстанций. Это - угроза для гражданских лиц и для окружающей среды", - добавил он.

Багаи также отметил, что экологические последствия таких авиаударов дадут о себе знать не только к Иране, но и за его пределами.

Накануне The Times of Israel со ссылкой на израильских официальных лиц сообщала, что ВВС Израиля в субботу впервые нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры в районе Тегерана.

Позднее иранские СМИ сообщили, что военные США и Израиля в ночь на воскресенье атаковали четыре нефтехранилища в Тегеране и его округе. По их данным, ударам также подвергся объект, имеющий отношение к системе транспортировки нефти.