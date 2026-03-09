Поиск

Госдепартамент США приказал дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Персоналу дипломатической миссии США в Саудовской Аравии было приказано покинуть страну, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сотрудникам американской дипмиссии в Саудовской Аравии было приказано покинуть страну в соответствии с приказом об обязательном выезде, изданным Госдепартаментом США.

Собеседники издания сообщили, что американские дипломаты ранее обратились к Вашингтону с просьбой о срочном отъезде миссии в надежде, что запрос будет удовлетворен, учитывая участившиеся нападения.

"Этот шаг Госдепартамента означает, что американские официальные лица осознают растущие риски в регионе", - отмечает газета.

Подчеркивается, что это первый подобный приказ, изданный с начала ударов по Ирану 28 февраля.

Приказ об эвакуации сотрудников посольства США в Эр-Рияде был отдан после нескольких атак со стороны Ирана на здание и близлежащий район.

Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
