Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Фото: Zuma\TASS

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы увеличились более чем на 1% в понедельник, при этом Nasdaq Composite обновил исторический максимум.

"Это хороший, уверенный, общий рост рынка, поскольку сейчас мало негатива, - заявил старший консультант по управлению активами Murphy & Sylvest Пол Нолте. - Всё снова замечательно".

Трейдеры готовятся к напряженной неделе квартальной отчетности, включая публикацию финансовых показателей Tesla, Netflix Inc., Procter & Gamble Co. и Coca-Cola Co.. Кроме того, в пятницу будет опубликован отложенный из-за шатдауна отчет об изменении потребительских цен в США в сентябре, сообщает Trading Economics.

Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний из S&P 500 в среднем выросли в третьем квартале на 9,3%.

"Отчеты и комментарии компаний - это наш лучший шанс оценить общее состояние экономики", - отмечает аналитик Charles Schwab Кевин Гордон.

Оптимизм трейдеров также усилился после того, как экономический советник Белого дома Кевин Хассетт сообщил телеканалу CNBC, что приостановка работы правительства, вероятно, закончится на этой неделе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению. Это ослабило опасения относительно эскалации напряженности в торговых отношениях между двумя странами.

Цена акций Apple Inc. выросла за день на 3,9% (до рекордных $262,24) на сообщениях аналитиков, что объем реализации новых iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысил стартовые продажи предыдущей версии iPhone 16.

Котировки бумаг American Express Co. увеличились на 0,8% и также достигли рекорда ($349,48).

Акции Amgen подорожали на 1,5% - до максимума за 11 недель.

Cleveland-Cliffs в третьем квартале незначительно увеличила чистый убыток, но скорректированный показатель оказался лучше ожиданий экспертов. При этом руководство сталелитейной компании объявило о возможности создания предприятия по добыче редкоземельных металлов. Котировки акций Cleveland-Cliffs взлетели на 21,5%.

Помимо этого, повысилась стоимость бумаг Salesforce Inc. - на 4,6%, Moderna Inc. - на 4,7%, Robinhood Markets - на 4,5%, Tesla -на 1,9%, Boeing Co. - на 1,8%, Amazon.com Inc. - на 1,6%, Alphabet Inc. - на 1,3%, Chevron Corp. - на 0,8%, International Business Machines - на 0,8%, Microsoft Corp. - на 0,6%.

В то же время подешевели акции AppLovin Corp. - на 5,6%, Oracle Corp. - на 4,9%, Kenvue Inc. - на 2,2%, Home Depot Inc. - на 0,8%, Walmart Inc. - на 0,6%, Nvidia Corp. - на 0,3%, McDonald's Corp. - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник увеличился на 515,97 пункта (на 1,12%) и достиг 46706,58 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 71,12 пункта (на 1,07%) - до 6735,13 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 310,57 пункта (на 1,37%) и завершил сессию на отметке 22990,54 пункта.