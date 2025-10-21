Поиск

В Польше задержали восьмерых подозреваемых в подготовке диверсий

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Польше задержаны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов, заявил во вторник премьер-министр Дональд Туск.

"Агентство внутренней безопасности совместно с другими службами задержало за последние дни в различных частях страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий", - написал Туск в соцсетях.

"Дело расследуется. Ведутся дальнейшие оперативные мероприятия", - добавил он.

